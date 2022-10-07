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انقلاب مركبة تقودها امرأة في بث مباشر

2022-10-07 الساعة 7:23
انقلاب مركبة تقودها امرأة في بث مباشر
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول حادث انقلاب مركبة تقودها امرأة، فيما كانت تستعد لإجراء بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، لكن لم يتضح من المقطع مكان ولا تاريخ وقوع الحادث.  

بث مباشر للحادث:

وأظهر المقطع الذي نشره فايز المالكي عبر حسابه في تويتر، المرأة وهي تضع الجوال بالقرب منها لالتقاط المقطع إلا أنها انشغلت عن الطريق ولم تتمكن من التحكم في المركبة فانقلبت رأسًا على عقب. وحذر المالكي من الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال أو أي شيء آخر حفاظًا على الأرواح والممتلكات بقوله: “إلى كل من يقود سيارة: انتبه من الجوال”. وتابع: “يا رب تكون الأخت بخير وسلامة”. وتفاعل المغردون مع المقطع حيث قال تركي بن محمد آل طالب: “انقلبت هي وسيارتها بسبب الجوال وما زال هناك مستهترين؛ أطالب وبكل قوة بزيادة مخالفة الجوال وجعلها مثل مخالفة قطع الإشارة ليرتدع المستهترون بأرواحهم وأرواح المسلمين”. انقلاب مركبة تقودها امرأة في بث مباشر - المواطن

صراع الترند:

وفي الجانب الآخر شكك البعض في مصداقية المقطع، مؤكدين أنه حادث مفتعل للبحث عن المتابعين وركوب الترند عبر مواقع التواصل؛ حيث استدل البعض على أن الطريق الذي انعكس في نظارات المرأة كان خاليًا من أي سيارات أو عوائق. وقال مغرد آخر: إن نور لمبة الصالون يؤكد أن المرأة فتحب باب المركبة وخرجت وتركت البث مستمرًّا لزيادة المتابعين والشهرة.    
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