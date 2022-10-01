Icon

ريما بنت بندر تستعرض مستهدفات المملكة في تمكين الشباب Icon السعودية مركز لوجستي إقليمي فريد بالعالم Icon ترخيص موثوق على الأفراد يدخل حيز التنفيذ Icon ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان Icon الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بدأت فعالياته اليوم

اوتلت يدخل غينيس

2022-10-01 الساعة 6:46
اوتلت يدخل غينيس
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

حققت الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت 1 أكتوبر، رقمًا قياسيًّا جديدًا في “غينيس” للأرقام القياسية، من خلال مهرجان “اوتلت 2022” للتسوق، والذي بدأت فعالياته اليوم بوصفه أكبر “اوتلت” موقت في العالم، بمساحة تصل لأكثر من 145 ألف متر مربع. وتسلمت الهيئة شهادة تسجيل “اوتلت 2022” للتسوق ضمن أرقام “غينيس”؛ إذ يجمع في مناطقه المتنوعة ثلاث ملايين قطعة، تعود صناعتها لأكثر من 1500 علامة تجارية عالمية.

أسعار حصرية: 

ويتميز المهرجان، الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة الرياض، بأسعاره الحصرية والمخفضة، التي تصل نسبتها إلى 70%، وسط منتجات مصممة من قبل خبراء عالميين في مجالات الأزياء، والإكسسوارات، وأدوات التجميل، كما تتفرد أروقته بتصاميمها الخارجية، ذات الطابع الإغريقي في منطقة تسوق مفتوحة. ويضم المهرجان مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وعددًا من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.

رابط المهرجان: 

ولمزيد من المعلومات عن المهرجان يمكن الدخول عبر الرابط: هنا، كما يمكن حجز تذاكر الدخول المجاني للزوار عبر الرابط: هنا، وحجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يبحث عن رقم استثنائي
الرياضة

الهلال يبحث عن رقم استثنائي

الرياضة
مانشستر يونايتد يسقط أمام سوسيداد بهدف في...
الرياضة العالمية

مانشستر يونايتد يسقط أمام سوسيداد بهدف في...

الرياضة العالمية
الدولار عند أعلى مستوى خلال 20 عاماً
السوق

الدولار عند أعلى مستوى خلال 20 عاماً

السوق
4 أعراض لاضطراب القلق العام
صحة وطب‎

4 أعراض لاضطراب القلق العام

صحة وطب‎
أمانة الشرقية ترد على شكاوى المواقف الذكية:...
السعودية اليوم

أمانة الشرقية ترد على شكاوى المواقف الذكية:...

السعودية اليوم
الاتفاق والباطن يستهدفان الفوز الرابع
الرياضة

الاتفاق والباطن يستهدفان الفوز الرابع

الرياضة
احذر من حيلة جديدة للاحتيال
السعودية اليوم

احذر من حيلة جديدة للاحتيال

السعودية اليوم
3 لاعبين سجلوا أهداف الهلال
الرياضة

3 لاعبين سجلوا أهداف الهلال

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه