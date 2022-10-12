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سينطلق بداية من يوم 21 أكتوبر

باريس سان جيرمان يواجه الهلال والنصر بموسم الرياض

2022-10-12 الساعة 8:57
باريس سان جيرمان يواجه الهلال والنصر بموسم الرياض
المواطن - محمد سمعه

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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر. وسوف ينطلق موسم الرياض يوم 21 أكتوبر الجاري في نسخته الثالثة بحفل عالمي لسيرك دو سوليه، في حين سيتم افتتاح المناطق يوم 22 أكتوبر الجاري.

باريس سان جيرمان يشارك:

وقال آل الشيخ: “سيكون هناك كأس موسم الرياض بين نجوم فريقي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، وأيضًا من WWE وبيكون فيه عروض عالمية و65 من الألعاب النارية”. وأضاف: “مفاجآت الموسم ما تخلص، وسنفتتح منطقة مشجعين خاصة ببطولة كأس العالم في الرياض في مرسول بارك”. يذكر أن المباراة ستقام قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في يوم 20 نوفمبر المقبل في قطر. ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم مع منتخبات “الأرجنتين، بولندا، المكسيك”.    
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