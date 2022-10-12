باريس سان جيرمان يواجه الهلال والنصر بموسم الرياض

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وسوف ينطلق موسم الرياض يوم 21 أكتوبر الجاري في نسخته الثالثة بحفل عالمي لسيرك دو سوليه، في حين سيتم افتتاح المناطق يوم 22 أكتوبر الجاري.
فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ:— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 12, 2022
سيكون هناك كأس #موسم_الرياض بين نجوم #الهلال و #النصر ضد باريس سان جيرمان #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/VUg72Phc13