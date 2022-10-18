باكستان : نقدر مخاوف المملكة بشأن أسواق النفط

أعربت باكستان عن تضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية في أعقاب التصريحات التي صدرت ضدها في إطار قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك+). وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم: إن باكستان تقدر مخاوف المملكة العربية السعودية بشأن تجنب تقلبات السوق وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي. وأكد البيان أن باكستان ترتبط بعلاقات أخوية طويلة الأمد بالمملكة، وأن باكستان تشجع على إتباع نهج بناء بشأن مثل هذه القضايا على أساس المشاركة والاحترام المتبادل.