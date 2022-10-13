بالفيديو.. طفل يسعى لاحتراف رياضة الجولف

"مزهر الشمري" طفل سعودي يسعى لاحتراف رياضة الغولف التي تعلم أساسياتها من والده@NawafAzizN pic.twitter.com/Oa7pUGOgyu — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 12, 2022

عبر الطفل مزهر الشمري عن سعادته لممارسة لعبة الجولف التي تعلمها من والده. وقال الشمري في لقاء مع فضائية العربية، إن والده يصطحبه دائما لممارسة اللعبة. أوضح الشمري ببراءة أن الهدف من اللعبة هو وضع الكرة بواسطة المضرب في الحفرة. وأشار الطفل الصغير إلى أنه يمارس الجولف مرتين في اليوم، حيث تدرب بالنهار ثم عاد في المساء.