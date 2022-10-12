بايدن: بوتين عقلاني لكنه أساء التقدير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “شخص عقلاني لكنه أساء تقدير قدرته على غزو أوكرانيا وقمع شعبها”. خطأ في الحسابات وأضاف بايدن، خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية “أعتقد أنه (بوتين) شخص عقلاني لكنه أخطأ بشكل كبير في الحسابات”. ولفت إلى أن “بوتين اعتقد خطأً أن الأوكرانيين سوف يخضعون للغزو الروسي، وهو سوء تقدير تم دحضه من خلال المقاومة الشرسة داخل البلاد”. وأضاف أن الرئيس الروسي “كان يعتقد أنه سيتم الترحيب به بأذرع مفتوحة، وأنا أعتقد أنه أخطأ تمامًا في التقدير”. أهداف سخيفة ووصف الرئيس الأمريكي الأهداف التي تحدث عنها نظيره الروسي، في خطاب غاضب بشأن الحرب على أوكرانيا عندما بدأها في فبراير، بأنها “سخيفة وغير منطقية”. وأشار إلى أنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحًا نوويًا تكتيكيًا، موضحًا أن لقاءه بالرئيس الروسي خلال قمة العشرين “مرهون بالظروف”. ولاية جديدة وفي سياق آخر، ألمح بايدن في حديثه لـ”سي إن إن” إلى نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة.