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بسبب عدوان موسكو

بايدن لـ روسيا: سنواصل فرض عقوبات

2022-10-10 الساعة 11:37
بايدن لـ روسيا: سنواصل فرض عقوبات
المواطن - متابعة

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ندد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، بشدة بالقصف الصاروخي الذي طاول مدنًا أوكرانية عدة، قائلًا: إنه يظهر الوحشية المطلقة للحرب غير الشرعية التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وصفه.

هجمات روسية:

وأضاف بايدن في بيان: “هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافًا لا طائل عسكريًّا لها”، مؤكدًا: “سوف نواصل فرض عقوبات على روسيا بسبب عدوانها”. وأمطرت روسيا المدن الأوكرانية بصواريخ كروز اليوم الاثنين في أوسع الهجمات الجوية نطاقًا التي تشنها منذ بداية الحرب؛ مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مساحات واسعة، وهو ما وصفته الولايات المتحدة “بضربات مروعة”. وضربت الصواريخ تقاطعات طرق رئيسية ومتنزهات ومواقع سياحية في وسط مدينة كييف بكثافة.

انفجارات:

كما وردت تقارير عن انفجارات في لفيف وترنوبل وزيتومير في غرب أوكرانيا، ودنيبرو وكريمنشوك في وسط البلاد، وزابوريجيا في الجنوب، وخاركيف في الشرق. وقال مسؤولون أوكرانيون: إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، كما انقطعت الكهرباء عن مساحات واسعة من البلاد. وقال بوتين، في خطاب بثه التلفزيون: إنه أمر بشن ضربات واسعة النطاق بعيدة المدى تستهدف قطاعات الطاقة والقيادة والاتصالات الأوكرانية، باستخدام صواريخ أطلقت من الجو والبحر والبر، ردًّا على ما وصفه بالهجمات الإرهابية، ومن بينها الانفجار الذي وقع يوم السبت على جسر القرم في مضيق كيرتش. وأضاف: “نظام كييف، بتصرفاته، وضع نفسه في مستوى المنظمات الإرهابية الدولية. مع أكثر الجماعات البغيضة. ترك مثل هذه الأعمال دون رد هو ببساطة أمر مستحيل”، مهددًا بمزيد من الضربات في المستقبل إذا ضربت أوكرانيا الأراضي الروسية.
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