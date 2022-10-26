بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا

تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة من لقاح محدث لفيروس كورونا، داعيًا الأمريكيين إلى أن يحصلوا على تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن.

NEW: Pres. Biden receives his updated COVID-19 booster. “One of the biggest public health efforts ever undertaken in this country. But together, we did it. Now let’s keep doing it. Let’s keep going.” https://t.co/34LWIPrRvd pic.twitter.com/bhCf4JtHnf — ABC News (@ABC) October 25, 2022

دعوة للأمريكيين

وقال بايدن قبل وقت قصير من تلقيه الجرعة: “أدعو جميع الأمريكيين إلى أن يحصلوا على جرعاتهم بأسرع ما يمكن”.

وحسب ما ذكره البيت الأبيض على حسابه بموقع “تويتر”، تلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة اللقاح المحدث، وحصل عليه واحد من بين كل 5 من كبار السن.

وحث بايدن الأمريكيين على الحصول على الجرعة التنشيطية بحلول نهاية أكتوبر، من أجل توفير الحماية خلال العطلات.

كورونا بأمريكا

ولا يزال فيروس كورونا ينتشر ويحصد الأرواح، حيث تسجل الولايات المتحدة 260808 حالات إصابة جديدة أسبوعيًا، و2566 حالة وفاة، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.