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داعيًا الأمريكيين إلى الحصول عليه

بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا

2022-10-26 الساعة 6:42
بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا
المواطن - متابعة

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تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة من لقاح محدث لفيروس كورونا، داعيًا الأمريكيين إلى أن يحصلوا على تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن.

دعوة للأمريكيين

وقال بايدن قبل وقت قصير من تلقيه الجرعة: “أدعو جميع الأمريكيين إلى أن يحصلوا على جرعاتهم بأسرع ما يمكن”.

وحسب ما ذكره البيت الأبيض على حسابه بموقع “تويتر”، تلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة اللقاح المحدث، وحصل عليه واحد من بين كل 5 من كبار السن.

وحث بايدن الأمريكيين على الحصول على الجرعة التنشيطية بحلول نهاية أكتوبر، من أجل توفير الحماية خلال العطلات.

كورونا بأمريكا

ولا يزال فيروس كورونا ينتشر ويحصد الأرواح، حيث تسجل الولايات المتحدة 260808 حالات إصابة جديدة أسبوعيًا، و2566 حالة وفاة، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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