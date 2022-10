بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا

تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة من لقاح محدث لفيروس كورونا، داعيًا الأمريكيين إلى أن يحصلوا على تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن.

NEW: Pres. Biden receives his updated COVID-19 booster.

“One of the biggest public health efforts ever undertaken in this country. But together, we did it. Now let’s keep doing it. Let’s keep going.” https://t.co/34LWIPrRvd pic.twitter.com/bhCf4JtHnf

