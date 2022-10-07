بايدن يثير القلق بشأن تصريحات بوتين الأخيرة

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل لجمع تبرعات للحزب الديمقراطي مساء الخميس، القلق بشأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه”لا يمزح بشأن الأسلحة النووية التكتيكية. وقال بايدن متحدثًا عن التهديد النووي: “للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية… لدينا تهديد بسلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه”. وأضاف قضى الكثير من الوقت في محاولة الحفاظ على تماسك الناتو، لافتًا إلى أن “هناك الكثير من التغييرات التي تحدث”، من دون أن يكشف عن ماهية تلك التغيرات. بوتين لا يمزح وقال بايدن إنه “يعرف بوتين جيدًا إلى حد ما.. إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية”. وأكد قائلًا: “لا أعتقد أن هناك أي شيء مثل القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي بسهولة وعدم انتهاء المطاف بهرمجدون”. وبين أنه لم يكن يدرك “مدى الضرر الجسيم الذي أحدثته الإدارة السابقة لسياسة واشنطن الخارجية”.