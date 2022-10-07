Icon

رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق Icon بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط Icon 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بوتين لا يمزح

بايدن يثير القلق بشأن تصريحات بوتين الأخيرة

2022-10-07 الساعة 10:38
بايدن يثير القلق بشأن تصريحات بوتين الأخيرة
المواطن-متابعة

مواضيع ذات علاقة

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل لجمع تبرعات للحزب الديمقراطي مساء الخميس، القلق بشأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه”لا يمزح بشأن الأسلحة النووية التكتيكية. وقال بايدن متحدثًا عن التهديد النووي: “للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية… لدينا تهديد بسلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه”. وأضاف قضى الكثير من الوقت في محاولة الحفاظ على تماسك الناتو، لافتًا إلى أن “هناك الكثير من التغييرات التي تحدث”، من دون أن يكشف عن ماهية تلك التغيرات.

بوتين لا يمزح

وقال بايدن إنه “يعرف بوتين جيدًا إلى حد ما.. إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية”. وأكد قائلًا: “لا أعتقد أن هناك أي شيء مثل القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي بسهولة وعدم انتهاء المطاف بهرمجدون”. وبين أنه لم يكن يدرك “مدى الضرر الجسيم الذي أحدثته الإدارة السابقة لسياسة واشنطن الخارجية”.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأسهم السعودية تصعد 235.24 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تصعد 235.24 نقطة

السوق
تهور قائد شاحنة كاد يقتل امرأة
السعودية اليوم

تهور قائد شاحنة كاد يقتل امرأة

السعودية اليوم
مطارات القابضة تحتفي بالهدايا والعرضة
السعودية اليوم

مطارات القابضة تحتفي بالهدايا والعرضة

السعودية اليوم
المشتري يصل غدًا أقرب نقطة من الأرض
السعودية اليوم

المشتري يصل غدًا أقرب نقطة من الأرض

السعودية اليوم
هيئة تطوير جدة تعظم العوائد الاقتصادية
السعودية اليوم

هيئة تطوير جدة تعظم العوائد الاقتصادية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة الحلول الممتازة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الحلول الممتازة

حصاد اليوم
شاهد.. النماص تودع فصل الصيف
السعودية اليوم

شاهد.. النماص تودع فصل الصيف

السعودية اليوم
7 محاور يعنيها قرار بوتين بالتعبئة العسكرية
العالم

7 محاور يعنيها قرار بوتين بالتعبئة العسكرية

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه