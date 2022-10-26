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ردًّا على المناورات

بايدن يحذر روسيا مجددًا

2022-10-26 الساعة 2:02
بايدن يحذر روسيا مجددًا
المواطن - متابعة

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حذّر الرئيس الأمربكي جو بايدن، أمس الثلاثاء من أن أي هجوم نووي روسي يعتبر خطأ جسيمًا، في حين تقول موسكو: إن أوكرانيا تعد “قنبلة قذرة”، الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.

اتهامات موسكو

ووجهت موسكو هذه الاتهامات لأول مرة الأحد خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي، مشيرًا إلى “استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة”.

فيما قال المسؤولون الأمريكيون: إنهم لا يرون دليلًا على أن روسيا تستعد حاليًّا لاستخدام سلاح غير تقليدي، مثل القنبلة القذرة، في ساحة الحرب بأوكرانيا.

مناورات روسيا

تأتي تحذيرات بايدن بعدما تلقت واشنطن إشعارًا من موسكو بشأن بدء مناورات تتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، حيث تتزامن هذه المناورات مع تدريبات نووية قررها حلف الناتو منذ مدة، وتحمل اسم (الظُهْر الثابت).

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