بايدن يعلق على انسحاب روسيا من صفقة الحبوب

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين، أمس السبت: إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا قرار مخزٍ.

أزمة جوع عالمية

وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، يعكس استخدامها الغذاء سلاحًا، ما يهدد أزمة جوع عالمية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، في بيان صادر عنها: إن تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاق تاريخي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا يرقى إلى مستوى استخدام السلاح كغذاء.