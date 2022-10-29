بايدن يعلق على هجوم بيلوسي

بعد ساعات من وقوع هجوم خطير على منزل رئيسة مجلس النواب ناسي بيلوسي لهجوم خطير، تعرض على إثره زوجها لاعتداء عنيف بالمطرقة، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تضامنه ودعمه لنانسي وأسرتها.

تنديد

وندد بايدن بكافة أشكال العنف وطلب باحترام رغبة العائلة في الحفاظ على خصوصيتهم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بايدن – في بيان، على موقع البيت الأبيض الإلكتروني – إنني أدعو لبول بيلوسي ولعائلة بيلوسي كلها بالشفاء العاجل.

وأضاف أنه مسرور بسماع أن بول سيتعافى بشكل كامل في وقت قريب.

اعتداء عنيف

وتعرض بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لاعتداء عنيف في مقر إقامتهما في سان فرانسيسكو، بعد أن اقتحم مهاجم منزلهما.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيسة مجلس النواب إن رئيسة البرلمان بيلوسي لم تكن في سان فرانسيسكو في ذلك الوقت وتم نقل بول بيلوسي إلى المستشفى.