Icon

محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع Icon السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية Icon الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 Icon مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح  Icon الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية Icon مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد Icon تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ندد بكافة أعمال العنف

بايدن يعلق على هجوم بيلوسي

2022-10-29 الساعة 2:53
بايدن يعلق على هجوم بيلوسي
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

بعد ساعات من وقوع هجوم خطير على منزل رئيسة مجلس النواب ناسي بيلوسي لهجوم خطير، تعرض على إثره زوجها لاعتداء عنيف بالمطرقة، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تضامنه ودعمه لنانسي وأسرتها.

تنديد

وندد بايدن بكافة أشكال العنف وطلب باحترام رغبة العائلة في الحفاظ على خصوصيتهم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بايدن – في بيان، على موقع البيت الأبيض الإلكتروني – إنني أدعو لبول بيلوسي ولعائلة بيلوسي كلها بالشفاء العاجل.

وأضاف أنه مسرور بسماع أن بول سيتعافى بشكل كامل في وقت قريب.

اعتداء عنيف

وتعرض بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لاعتداء عنيف في مقر إقامتهما في سان فرانسيسكو، بعد أن اقتحم مهاجم منزلهما.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيسة مجلس النواب إن رئيسة البرلمان بيلوسي لم تكن في سان فرانسيسكو في ذلك الوقت وتم نقل بول بيلوسي إلى المستشفى.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
العالم

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

العالم
أعراض شلل الأطفال وطرق الوقاية منه
حصاد اليوم

أعراض شلل الأطفال وطرق الوقاية منه

حصاد اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
إزالة ورم وزنه 2.93 كجم لمريض بجدة
السعودية اليوم

إزالة ورم وزنه 2.93 كجم لمريض بجدة

السعودية اليوم
بورصة لندن تحقق مكاسب قوية
العالم

بورصة لندن تحقق مكاسب قوية

العالم
باريس سان جيرمان يواجه الهلال والنصر بموسم...
الرياضة

باريس سان جيرمان يواجه الهلال والنصر بموسم...

الرياضة
4 مخاطر جيوسياسية تواجهها كوريا الجنوبية
تقارير

4 مخاطر جيوسياسية تواجهها كوريا الجنوبية

تقارير
شرط وحيد لرحيل رامون دياز
الرياضة

شرط وحيد لرحيل رامون دياز

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه