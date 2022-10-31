بايدن يفقد أعصابه مع زيلينسكي بمكالمة هاتفية 

قالت شبكة CNBC الأمريكية إنه منذ دخول روسيا لحدود أوكرانيا، أصبحت مكالمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، روتينية.

وتابع التقرير: اشتملت الكثير من المكالمات على الإعلان عن حزم جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، لكن مكالمة هاتفية بين الزعيمين في يونيو كانت مختلفة عن سابقاتها، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على المكالمة.

وأضاف: كان بايدن قد انتهى بالكاد من إخبار زيلينسكي بأنه قد أعطى الضوء الأخضر لمليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا عندما بدأ زيلينسكي في سرد ​​كل المساعدة الإضافية التي يحتاجها ولم يحصل عليها.

قال الأشخاص المطلعون على المكالمة إن بايدن فقد أعصابه، حيث تحدث بحدة قائلًا إن الشعب الأمريكي كان كريمًا للغاية، مضيفًا أن إدارته والجيش الأمريكي يعملان بجد لمساعدة أوكرانيا.

كما رفع صوته وأضاف: يمكن أن يُظهر زيلينسكي المزيد من الامتنان.

حاول المسؤولون في الإدارة التغطية على هذه الواقعة قائلين إن علاقة بايدن وزيلينسكي لم يشوبها شائبة، لافتين إلى أن زيلينسكي أدلى ببيان أشاد فيه بالولايات المتحدة لمساعدتها السخية.

وقال تقرير الشبكة الأمريكية: الصدام يعكس وعي بايدن المبكر بأن الدعم العام والكونغرس لإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا قد يبدأ في التلاشي، ويبدو أن اللحظة التي يستعد فيها الرئيس لمطالبة الكونجرس بمنح الضوء الأخضر حتى في الأموال لأوكرانيا لا الأسلحة فقط قد اقتربت.

يواجه بايدن الآن مقاومة من بعض الجمهوريين والديمقراطيين لم تكن موجودة في السابق عندما وافق الكونجرس على منح أموال لأوكرانيا السابقة، وفي حين يأمل المشرعون وجماعات الضغط الأوكرانية في الحصول على 60 مليار دولار يتوقع بعض المسؤولين المطلعين على أن تنتهي المناقشات على 50 مليار دولار.

إحباط بايدن متزايد

وقال 3 أشخاص مطلعين على المكالمة إنه قبل المكالمة الهاتفية في 15 يونيو، كان إحباط الرئيس من زيلينسكي يتزايد منذ أسابيع، حيث شعر بايدن وبعض كبار مساعديه أن الإدارة كانت تفعل كل ما في وسعها بأسرع ما يمكن ولكن زيلينسكي استمر في التركيز علنًا على ما لم يتم فعله فقط.

وتابع التقرير: بعد الرد الذي تلقاه زيلينسكي في مكالمته الهاتفية في يونيو، قرر فريقه محاولة نزع فتيل التوترات، وخلص إلى أنه ليس من المجدي الخلاف مع الرئيس جو بايدن، وفقًا لمصدرين مطلعين على وجهة نظر الحكومة الأوكرانية، ومساعدين في الكونجرس واثنين من المسؤولين الأوروبيين.

ورد زيلينسكي علنًا في ذلك اليوم بشكر بايدن على المساعدة الموعودة، وقال في تصريحات مسجلة بالفيديو: أجريت محادثة مهمة مع الرئيس الأمريكي اليوم، أنا ممتن لهذا الدعم، إنه مهم بشكل خاص لدفاعنا في دونباس.

وحاليًا يركز الجيش الأوكراني على إبعاد الآلاف من القوات الروسية عن خيرسون، وتُعد هذه المعركة واحدة من أكثر المعارك أهمية في أوكرانيا، ومع ذلك فإنه من المتوقع أن تصمد روسيا وتحافظ على قبضتها على المدينة.