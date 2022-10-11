بايدن يهاتف عون لأول مرة

رغم مرور أكثر من عام ونصف على وصوله إلى البيت الأبيض، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصاله الهاتفي الأول مع الرئيس اللبناني ميشال عون بعد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
دعم بايدن
وقال مكتب الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس عون تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حيث هنأه بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
وبحسب الرئاسة اللبنانية، فإن الرئيس الأمريكي أكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية.
مصالح لبنان
وفي وقت سابق قال الرئيس اللبناني، إن الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية حافظت على حقوق لبنان بثروته الطبيعية.
بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن العرض النهائي جرت الموافقة عليه باللغة الإنجليزية وتتم دراسته لدى الرئيس عون باللغة العربية حاليًا.
وأكدت الرئاسة اللبنانية، أنها تأمل أن يتم التوصل لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل في أقرب وقت، موضحة أن ميشال عون
سيجري مشاورات تمهيدًا للإعلان عن اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل.
اتفاق تاريخي
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الثلاثاء، أن بلاده توصلت إلى “اتفاق تاريخي” مع لبنان بشأن حدودهما البحرية المشتركة بعد شهور من المفاوضات بوساطة أمريكية.
ووصف لابيد الاتفاق بأنه “إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار الحدود الشمالية”.