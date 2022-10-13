بايرن ميونخ يقترب من رقم الريال

يُقدم بايرن ميونخ مستوى مميزًا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليقترب من تحقيق رقم ريال مدريد الإسباني القياسي في البطولة.
بايرن ميونخ يتألق
ولعب بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن التشيكي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز البافاري برباعية دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخرصيده إلى 12 نقطة، ليتصدر المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتأهل رسميًا إلى منافسات دور الـ16، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بدون رصيد.
رقم الريال القياسي
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن البايرن نجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية ضمن مرحلة المجموعات، في رقم تاريخي لم يحققه أي فريق من قبل.
وأشارت “أوبتا”، إلى أن نجاح البايرن في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الـ15 على التوالي، ليواصل الاقتراب من رقم ريال مدريد القياسي، بعد تأهله في 20 موسمًا متتاليًا.