بايرن ميونخ يكتسح فيكتوريا بلزن برباعية

بايرن ميونخ يُسجل رباعية بشوط واحد !

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني، مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وبدأ البايرن ضاغطًا بكل قوته ليُسجل الهدف الأول عبر السنغالي ساديو ماني بالدقيقة العاشرة، ثم عزز الألماني توماس مولر من تقدم البايرن بالهدف الثاني في الدقيقة الـ14.وفي الدقيقة الـ25 أضاف ليون جورتسيكا الهدف الثالث للبايرن ثم عزز بالرابع في الدقيقة الـ35، ليُسجل البايرن رباعية في أول 35 دقيقة من عمر الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، ومع تراجع أداء البايرن نجح اللاعب آدم فلكانوفا في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ62، ثم أضاف اللاعب جان كليمنت ثاني الأهداف لفيكتوريا بلزن بالدقيقة الـ75.البايرن في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة ليضمن التأهل لدور ثمن النهائي رسميًّا، بينما تجمد رصيد فيكتوريا بلزن عند صفر من النقاط في المركز الرابع.