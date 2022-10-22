بجرائم متنوعة الأمن يضبط مواطنين ومقيمين

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أعلن الأمن العام، اليوم السبت، عن القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.
وكشف الأمن العام عن ضبط مواطن بإتلاف جهاز آلي بأحد الطرق العامة وتوثيق ذلك ونشره ، كما قامت بضبط مواطن قام بقطع الأشجار وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
كما تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الإريترية ومواطن ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب، وكذلك القبض على مواطن قام بإيواء في سكنه ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مواطن قام بسرقة مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سلب متاجر ومراكز طبية ومستودعات .
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/VqtccCamcj
— الأمن العام (@security_gov) October 22, 2022