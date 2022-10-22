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صبط مواطنين ومقيمين بجرائم متنوعة

بجرائم متنوعة الأمن يضبط مواطنين ومقيمين

2022-10-22 الساعة 7:30
بجرائم متنوعة الأمن يضبط مواطنين ومقيمين
المواطن - الرياض

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أعلن الأمن العام، اليوم السبت، عن القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.

وكشف الأمن العام عن ضبط مواطن بإتلاف جهاز آلي بأحد الطرق العامة وتوثيق ذلك ونشره ، كما قامت بضبط مواطن قام بقطع الأشجار وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

في قبضة الأمن

كما تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الإريترية ومواطن ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب، وكذلك القبض على مواطن قام بإيواء في سكنه ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مواطن قام بسرقة مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سلب متاجر ومراكز طبية ومستودعات .

 

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