بخاري بديلًا لـ فواز القرني بمعسكر الأخضر

قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد استدعاء حارس مرمى نادي النصر “أمين بخاري” للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في “أبو ظبي” .

إصابة فواز القرني

وجاء ذلك بعد إصابة حارس المرمى “فواز القرني” في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة، حيث أجريت له أشعة الرنين المغناطيسي.

من جانب آخر، شارك قائد الأخضر “سلمان الفرج” في الحصة التدريبية صباح اليوم بعد غيابه لوفاة أحد أفراد أسرته.

ويواصل “الأخضر” يوم غدٍ الجمعة استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على “ملعب قصر الامارات”.

ويبحث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن تحقيق الفوز في مباراة مقدونيا الشمالية الودية المقرر انطلاقتها بعد غد في أولى التجارب الودية للأخضر بمعسكر الإمارات.

ولم يُوفق الأخضر في الفوز في آخر 4 مباريات ودية، كما لم يُسجل أهدافًا حيث خسر من كولومبيا بنتيجة هدف دون رد، وخسر من فنزويلا بهدف دون رد، وتعادل مع الإكوادور بدون أهداف، وتعادل مع منتخب أمريكا بدون أهداف.

المدير الفني الفرنسي يبحث عن الفوز على مقدونيا بعد غدٍ، خوفًا من الدخول في رقم سلبي عمره 4 سنوات، حينما لم يتمكن الأخضر من الفوز في 5 مباريات متتالية، حيث تحققت تلك السلسلة السلبية في الفترة من مايو ويونيو من عام 2018.