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33 تصريحًا لتجربة التقنية المالية

بدء استقبال نماذج تقنيات الأوراق المالية المشفرة

2022-10-04 الساعة 7:57
بدء استقبال نماذج تقنيات الأوراق المالية المشفرة
المواطن - واس

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أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن بدء استقبال نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة في الأوراق المالية المشفرة (Security Token)؛ وذلك تماشياً مع جهود الهيئة المستمرة لإضفاء مزيد من التنوع في مختبر التقنية المالية وتقديم التمكين التنظيمي الملائم والمحفز للابتكار في السوق المالية.

الأوراق المالية المشفرة

وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي لإتاحة الفرصة للمهتمين لتقديم نماذج الأعمال المرتبطة بإصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة باستخدام تقنية السجلات الموزعة لرقمنة أعمال الأوراق المالية ضمن المختبر، حيث تهدف الهيئة من خلال تجربتها إلى دراسة المخاطر المترتبة عليها والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتحديد التوجه التنظيمي الأمثل لمثل هذه الأنشطة، وذلك في ضوء تطور آليات التعامل وحفظ السجلات والبيانات بين المتعاملين في السوق المالية بشكل تقني مؤتمت. و أشار وكيل الهيئة للشئون الإستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي إلى أن هذه الفرص التي ستتاح من تبني نماذج الأعمال المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة ستعمل على تعزيز الشمول المالي وفتح قنوات استثمارية جديدة وتوفير قنوات تمويلية وتعزيز الابتكار في السوق المالية ودعم نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن الجمهور المستهدف من إصدار تلك الأوراق المالية يتمثل في المهتمين بالتقنية المالية ورواد الأعمال ومؤسسات السوق المالية.

الشركات القابلة للتحويل

وفيما يتعلق بنطاق التجربة، أوضح أن تجربة الأوراق المالية المشفرة ستنحصر في الأوراق المالية التي تمثل سمات الأوراق المالية التقليدية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام السوق المالية، التي منها أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. كما تخضع تجربة إصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة لنظام السوق، حيث توضح تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية المتطلبات والمعايير الرئيسة التي تؤهل منتجات التقنية المالية للمشاركة في مختبر التقنية المالية. وحول السماح للأجانب بإصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة، أفاد الدميجي بأن التجربة تخضع لتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وهو ما يسمح للشخص الاعتباري أو الفرد بالتقدم للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، على أن يؤسس الكيان في المملكة ضمن الشروط الواجب استيفاؤها للبدء بممارسة العمل بعد التصريح. يذكر أن الهيئة أطلقت مختبر التقنية الماليـــة عام 2018، حيث يستقطب نماذج أعمال متنوعة تسهم في بناء كيانـات اقتصادية تعزز مـــن العمق والتنوع للقطـاع المالي.

33 تصريحًا

ومنحت الهيئة 33 تصريحاً لتجربة التقنية المالية، وذلك حتى حينه، في مجالات خدمات تمويل الملكية الجماعية وخدمات المستشار الآلي وخدمات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها والتصريح على استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها ومنصة التداول الاجتماعي. كما تتطلع الهيئـــة مـــن خلال المختبر إلى تجربـة المزيد من نماذج الأعمال المبتكرة في التقنية المالية التي تسهم في دعم توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح قنوات جديدة للتمويل والاســـتثمار في السوق المالية. ويمكنكم تقديم الطلبات ومراسلة الهيئة للإجابة عن أي استفسارات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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