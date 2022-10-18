بدء اكتتاب الأفراد لأسهم الحفر العربية

تبدأ اليوم الثلاثاء فترة اكتتاب الأفراد في 10% ما يعادل 2.76 مليون سهم من إجمالي أسهم طرح شركة الحفر العربية للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، حتى يوم 19 أكتوبر 2022. كانت الشركة قد حددت سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد، وحددت الجهات المستلمة للاكتتاب وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض. الطرح العام: ويبلغ الطرح العام لشركة الحفر العربية 26.7 مليون سهم، ويتألف من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 17.7 مليون سهم من المساهمين الحاليين في “الحفر العربية”، وهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، و”سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس إيه”، فضلا عن طرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار 9 ملايين سهم جديد. وبدأت فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم 28 سبتمبر 2022، وانتهت في 5 أكتوبر 2022. الحد الأدنى: ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 10 أسهم، فيما يكون الحد الأقصى 250 ألف أسهم. وبحسب النشرة، فإن آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يوم 19 أكتوبر 2022.