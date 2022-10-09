بدء التقديم بـ المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.