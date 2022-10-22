بدء التقديم على وظائف الأمن الخاصة

بدأ، اليوم السبت، التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة، التي تم طرحها لحملة الثانوية العامة فأعلى.

موعد التقديم

وأعلنت قوات الأمن الخاصة فتح باب القبول للالتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة (جندي أمن) في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة، والذي يبدأ من اليوم وحتى الخميس 1444/4/2هـ.

شروط التقديم

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهما خارج المملكة.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30.

– ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– ألا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

– حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

– أن يكون لائقًا طبيًا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

– التأكد من تسجيل درجة اختبار القدرات العامة ودرجة الاختبار التحصيلي.