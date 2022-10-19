بدء الدوام الشتوي بجميع مراحل التعليم في عسير

تبدأ إدارة التعليم بمنطقة عسير يوم الأحد القادم، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها للبنين والبنات.

الاصطفاف الصباحي

ويبدأ الاصطفاف الصباحي لجميع الطلاب والطالبات وفقًا للتوقيت الشتوي عند الساعة السابعة والربع صباحًا، حيث تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف.