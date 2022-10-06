Icon

رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق Icon بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط Icon 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للمتعينين على الوظائف التعليمية التعاقدية

بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات

2022-10-06 الساعة 11:56
بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

بدأت إدارات التعليم، اليوم الخميس، صرف (بدل التعيين) للمعلمين والمعلمات المتعينين على الوظائف التعليمية التعاقدية. وأكد حساب لطيفة الدليهان عبر “تويتر”، بدء صرف (بدل التعيين) للمعلمين والمعلمات المتعينين على الوظائف التعليمية التعاقدية

وظائف تعليمية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم طرح (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

أهداف وظائف التعليم

وتأتي هذه الوظائف للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية، تطلعًا لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن. الوظائف شملت “تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء. وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين”.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأسهم السعودية تصعد 235.24 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تصعد 235.24 نقطة

السوق
تهور قائد شاحنة كاد يقتل امرأة
السعودية اليوم

تهور قائد شاحنة كاد يقتل امرأة

السعودية اليوم
مطارات القابضة تحتفي بالهدايا والعرضة
السعودية اليوم

مطارات القابضة تحتفي بالهدايا والعرضة

السعودية اليوم
المشتري يصل غدًا أقرب نقطة من الأرض
السعودية اليوم

المشتري يصل غدًا أقرب نقطة من الأرض

السعودية اليوم
هيئة تطوير جدة تعظم العوائد الاقتصادية
السعودية اليوم

هيئة تطوير جدة تعظم العوائد الاقتصادية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة الحلول الممتازة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الحلول الممتازة

حصاد اليوم
شاهد.. النماص تودع فصل الصيف
السعودية اليوم

شاهد.. النماص تودع فصل الصيف

السعودية اليوم
7 محاور يعنيها قرار بوتين بالتعبئة العسكرية
العالم

7 محاور يعنيها قرار بوتين بالتعبئة العسكرية

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه