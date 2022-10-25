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بدء فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

2022-10-25 الساعة 11:10
بدء فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
المواطن - الرياض

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تنطلق بالرياض، اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في أكبر مبادرة اقتصادية تناقش مستقبل الاستثمار العالمي، بمشاركة المئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.

نظام جديد

الدورة الجديدة من المؤتمر، وفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ستقام تحت شعار الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار 3 أيام.

ويبلغ عدد المشاركين في المؤتمر 6000 مشارك، و500 متحدث في جلسات المؤتمر، البالغ عددها 180 جلسة، فضلًا عن 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة.

تناقش جلسات المؤتمر قضايا مهمة أبرزها: موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

صراع الأجيال

هذا وتقام في جلسات اليوم الأول مناقشة عدد من الموضوعات من قِبل مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل لإيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم، وسيتطرق الحديث إلى التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، والفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم، وستعقد القمة الأولى في المؤتمر في اليوم الأول تحت شعار صراع الأجيال.

جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر يحتوي علي: قمة اقتصاد الطاقة الجديد، بمشاركة متحدثين كبار لطرح رؤيتهم حول الوضع الحالي لقطاع التمويل والاقتصاد العالمي، ودور بعض الدول كاليابان في تمويل الطاقة المستدامة.

ويتضمن اليوم الثالث والأخير من المؤتمر قممًا مصغرة حول صعود العملات الرقمية الكريبتو، ومستقبل أفريقيا بمشاركة عدد من المتحدثين من الصين وهونغ كونغ لبحث أهمية الشراكة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، وجلسة أخرى حول مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية.

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