بدانة طفلك يسببها أكلك خلال الحمل

كشفت دراسة جديدة، أن الأطعمة فائقة المعالجة التي تتناولها الأمهات خاصة في فترة الحمل، قد تؤثر سلبًا على الأطفال عندما يولدون إذ تعرضهم لخطر البدانة. خطر البدانة وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، وجدت الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية واعتمدت على الملاحظة وأبحاث قديمة، أن بدانة الأطفال ترتبط بالكميات التي تستهلكها أمهاتهم من الأطعمة فائقة المعالجة، كالمعجنات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وغيرها. وخلصت الدراسة إلى ارتفاع احتمالية تعرض الأطفال لخطر البدانة إلى نسبة 26 في المئة بسبب إفراط تناول الأمهات للأطعمة فائقة المعالجة أثناء فترة الحمل. فيما بينت الدراسة أن تناول هذه الأطعمة في الفترة التي تسبق الحمل لا يؤثر على بدانة الأبناء. صحة المولود من جانبها أكدت خبيرة التغذية، رزان شويحات أن الأبحاث كشفت أن تغذية الأم تؤثر على صحة الرضيع خلال أول “1000 يوم له”، أي منذ بداية الحمل حتى بلوغه عامين. وأضافت: “هذه المرحلة مهمة جدًا، يجب أن تأخذ الأم في الاعتبار أن ما تتناوله يتناوله طفلها أيضًا.. وبالتالي يجب الحرص على نوعية غذائها وليس كميته”.