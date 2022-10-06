بداية أمطار الخير على جازان اليوم

طقس جازان

توقعات الأرصاد

وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار الخير والبركة على محافظة أبو عريش في منطقة جازان اليوم الخميس.وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريراً عناليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار وتكون سحب رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وهروب، وفيفا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة. وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساء.كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .