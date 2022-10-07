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في دوري روشن

بداية تاريخية لنادي الشباب

2022-10-07 الساعة 1:37
بداية تاريخية لنادي الشباب
المواطن - مروة نبيل

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة الإسباني فيسينتي مورينو انطلاقة تاريخية ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

نادي الشباب يتألق

وتألق الشباب دفاعيًا هذا الموسم، حيث إنه لم يستقبل سوى هدفًا واحدًا خلال أول 6 جولات كأفضل سجل دفاعي طوال تاريخي بالدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، كما أنه الأقوى هجوميًا برصيد 15 هدفًا.
دوري روشن السعودي
لاعبو الشباب – المصدر @SPL
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز خلال أول 6 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، حيث انتصر أمام الباطن بـ3/0، أبها والطائي بـ4/0، العدالة والرائد بـ1/0، والفيحاء 2/1.
دوري روشن السعودي
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يستعد للهلال

وينتظر الشباب مباراة قوية، حيث يستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي. وقبل مباراتهما المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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