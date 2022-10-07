بداية تاريخية لنادي الشباب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة الإسباني فيسينتي مورينو انطلاقة تاريخية ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
نادي الشباب يتألق
وتألق الشبابدفاعيًا هذا الموسم، حيث إنه لم يستقبل سوى هدفًا واحدًا خلال أول 6 جولات كأفضل سجل دفاعي طوال تاريخي بالدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، كما أنه الأقوى هجوميًا برصيد 15 هدفًا.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز خلال أول 6 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، حيث انتصر أمام الباطن بـ3/0، أبها والطائي بـ4/0، العدالة والرائد بـ1/0، والفيحاء 2/1.
الشباب يستعد للهلال
وينتظر الشباب مباراة قوية، حيث يستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراتهما المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.