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متحدثًا عن المبالغة في الأسعار

بدر اللامي ينتقد استغلال أصحاب المقاهي

2022-10-04 الساعة 6:21
بدر اللامي ينتقد استغلال أصحاب المقاهي
المواطن - الرياض

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ردّ الشاعر بدر اللامي على أصحاب المقاهي الذين انتقدوه عقب حديثه عن المبالغة في أسعار السلع التي يبيعونها.

استغلال ومبالغة

وقال اللامي في مقطع فيديو تداوله المغردون على موقع “تويتر”، “زعلانين أصحاب المقاهي زعلانين من رد فعلي.. يمكن الصراخ على قدر الألم في الأمور هذه.. لكنني لا أتحدث عن نفسي”. وأضاف “الحمد لله أنا مقتدر ماديًا وأقدر أدفع، لكن أنا اتكلم بلسان الناس اللي يعجزون أمام الاستغلال والمبالغة في الأسعار غير المنطقية”. وكان اللامي خرج في مقطع فيديو سابق، تحدث فيه عن مبالغة أصحاب المقاهي في رفع أسعار السلع والأشياء، مؤكدًا أنه استغلال.
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