بدر اللامي ينتقد استغلال أصحاب المقاهي

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بعد انتقاده لأسعار المقاهي، "بدر اللامي" يُعلق على ردة فعل أصحاب المقاهي:— Trend pase (@trend_pase) October 3, 2022
"أنا مقتدر ماديًا وأقدر أدفع، لكن أنا اتكلم بلسان الناس اللي يعجزون أمام هالاستغلال والمبالغة في الأسعار" pic.twitter.com/6Sbv2OLCbt