بدر اللامي ينتقد استغلال أصحاب المقاهي

بعد انتقاده لأسعار المقاهي، "بدر اللامي" يُعلق على ردة فعل أصحاب المقاهي:



"أنا مقتدر ماديًا وأقدر أدفع، لكن أنا اتكلم بلسان الناس اللي يعجزون أمام هالاستغلال والمبالغة في الأسعار" pic.twitter.com/6Sbv2OLCbt — Trend pase (@trend_pase) October 3, 2022

استغلال ومبالغة

ردّ الشاعر بدر اللامي على أصحاب المقاهي الذين انتقدوه عقب حديثه عن المبالغة في أسعار السلع التي يبيعونها.وقال اللامي في مقطع فيديو تداوله المغردون على موقع “تويتر”، “زعلانين أصحاب المقاهي زعلانين من رد فعلي.. يمكن الصراخ على قدر الألم في الأمور هذه.. لكنني لا أتحدث عن نفسي”. وأضاف “الحمد لله أنا مقتدر ماديًا وأقدر أدفع، لكن أنا اتكلم بلسان الناس اللي يعجزون أمام الاستغلال والمبالغة في الأسعار غير المنطقية”. وكان اللامي خرج في مقطع فيديو سابق، تحدث فيه عن مبالغة أصحاب المقاهي في رفع أسعار السلع والأشياء، مؤكدًا أنه استغلال.