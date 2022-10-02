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 في معرض الرياض الدولي للكتاب

بدر بن عبدالمحسن يوقّع مجموعة الأعمال الشعرية

2022-10-02 الساعة 1:04
بدر بن عبدالمحسن يوقّع مجموعة الأعمال الشعرية
المواطن - واس

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وقَّع اليوم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن مجموعتَه “الأعمال الشعرية” في الجناح الخاص بسموِّه بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، المقام في واجهة الرياض تحت شعار “فصول الثقافة”.

5 دواوين شعرية:

وضمَّت المجموعة الشعرية لسموِّه 5 دواوين هي:” شهد الحروف، هام السحب، لوحة ربما قصيدة، رسالة من بدوي، وما ينقش العصفور في تمرة العذق”، التي تعدُّ من أكثر الأعمال التي أَثْرَت الحياة الأدبية بالمملكة. بدر بن عبدالمحسن يوقّع مجموعة الأعمال الشعرية - المواطن وعبَّر سموُّه بهذه المناسبة عن سعادته بتوقيع أعماله الشعرية، مع فخره بالمكانة التي بات يحتلُّها معرض الرياض الدولي للكتاب على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الثقافة السعودية في عهد خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز وسموِّ وليِّ عهدِه رئيسِ مجلس الوزراء صاحبِِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز “يحفظهما الله”، تشهدُ اهتماماً غير مسبوق، حيث تشكِّل أحد عناصر القوى الناعمة للمملكة عربيًّا وإسلاميًّا.

وشاح الملك عبدالعزيز:

وخلال العام 2019م، منحَ خادمُ الحرمين الشريفين -حفظَه الله- الأميرَ بدر بن عبد المحسن، وشاحَ الملكِ عبدِ العزيز؛ تقديرًا لإسهاماته وجهوده في خدمة المشهد الثقافي الوطني. وكانت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية قد أعلنت – في وقت سابق- عزمَها البدء في جمع الأعمال الشعرية والأدبية الكاملة للأمير بدر بن عبد المحسن، وإعادة طبعها بنسخ جديدة. بدر بن عبدالمحسن يوقّع مجموعة الأعمال الشعرية - المواطن بدر بن عبدالمحسن يوقّع مجموعة الأعمال الشعرية - المواطن
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