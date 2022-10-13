بديل سالم الدوسري ضد الأرجنتين

يبدو أن سالم الدوسري في طريقه للغياب لمدة 6 أسابيع بعد إجرائه عملية استئصال الزائدة الدودية يوم 26 سبتمبر الماضي.
المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له أمام الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر يوم 22 نوفمبر المقبل، ويعود الدوسري على يوم 27 نوفمبر أي بعد مباراة الأرجنتين بـ 5 أيام.
وربما يشارك اللاعب في مباراة بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات في المونديال في حال رأى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إمكانية ذلك.
المدرب الفرنسي رينارد قد يعتمد على عبدالرحمن غريب في حال اختاره بشكل نهائي في القائمة النهائية للمنتخب السعودي لمونديال قطر.
وكانت الجماهير انتقدت رينارد بسبب استبعاده لـ عبدالرحمن غريب في آخر معسكرين لـ الأخضر قبل نهائيات كأس العالم المقررة يوم 20 نوفمبر.
غياب سالم الدوسري مؤثر
وغاب سالم الدوسري عن مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأمريكي الودية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، كما يستعد الأخضر لبدء معسكره في أبو ظبي؛ والذي سيشهد غيابه عن التدريبات.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 مباريات في دوري روشن السعودي في غياب الدوسري، وفشل في تحقيق الفوز في أي لقاء، حيث تعرض لأول خسارة له هذا الموسم أمام التعاون، وتعادل مع الاتفاق والشباب.
وفي غياب الدوسري، تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الطائي في الجولة الثامنة.