Icon

الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب يغيب لمدة 6 أسابيع للإصابة

بديل سالم الدوسري ضد الأرجنتين

2022-10-13 الساعة 7:22
بديل سالم الدوسري ضد الأرجنتين
المواطن - محمد سمعة

مواضيع ذات علاقة

  يبدو أن سالم الدوسري في طريقه للغياب لمدة 6 أسابيع بعد إجرائه عملية استئصال الزائدة الدودية يوم 26 سبتمبر الماضي. المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له أمام الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر يوم 22 نوفمبر المقبل، ويعود الدوسري على يوم 27 نوفمبر أي بعد مباراة الأرجنتين بـ 5 أيام. وربما يشارك اللاعب في مباراة بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات في المونديال في حال رأى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إمكانية ذلك. سالم الدوسري - الهلال المدرب الفرنسي رينارد قد يعتمد على عبدالرحمن غريب في حال اختاره بشكل نهائي في القائمة النهائية للمنتخب السعودي لمونديال قطر. وكانت الجماهير انتقدت رينارد بسبب استبعاده لـ عبدالرحمن غريب في آخر معسكرين لـ الأخضر قبل نهائيات كأس العالم المقررة يوم 20 نوفمبر.
الباطن ضد النصر - عبدالرحمن غريب - النصر والباطن
غريب

غياب سالم الدوسري مؤثر

وغاب سالم الدوسري عن مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأمريكي الودية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، كما يستعد الأخضر لبدء معسكره في أبو ظبي؛ والذي سيشهد غيابه عن التدريبات.
سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 مباريات في دوري روشن السعودي في غياب الدوسري، وفشل في تحقيق الفوز في أي لقاء، حيث تعرض لأول خسارة له هذا الموسم أمام التعاون، وتعادل مع الاتفاق والشباب. منتخب السعودية - المنتخب السعودي - الأخضر - سالم الدوسري وفي غياب الدوسري، تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الطائي في الجولة الثامنة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاري ماجواير: بريء من أخطاء اليونايتد
الرياضة العالمية

هاري ماجواير: بريء من أخطاء اليونايتد

الرياضة العالمية
موعد مباراة السعودية والإكوادور
الرياضة

موعد مباراة السعودية والإكوادور

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج

حصاد اليوم
خرائط U Maps في معرض جدة العقاري
السعودية اليوم

خرائط U Maps في معرض جدة العقاري

السعودية اليوم
20 % من السعوديين مدخنون
السعودية اليوم

20 % من السعوديين مدخنون

السعودية اليوم
التعاون الإسلامي: حرق مستوطنين للمصحف استفزاز للمسلمين
السعودية اليوم

التعاون الإسلامي: حرق مستوطنين للمصحف استفزاز للمسلمين

السعودية اليوم
السحب الركامية تعود غدًا
السعودية اليوم

السحب الركامية تعود غدًا

السعودية اليوم
تحديث جديد لتطبيق سناب شات بمزايا عديدة
تكنولوجيا

تحديث جديد لتطبيق سناب شات بمزايا عديدة

تكنولوجيا

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه