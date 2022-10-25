Icon

انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا Icon لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة Icon محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد إصابة فواز القرني

بديل محمد العويس يقلق الجماهير

2022-10-25 الساعة 7:11
بديل محمد العويس يقلق الجماهير
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تُسيطر حالة من القلق على الجماهير بشأن حراسة مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لعدم وجود بديل قوي وصاحب خبرة للحارس الأساسي محمد العويس.

بديل محمد العويس

ويُعد محمد العويس هو الحارس الأساسي للأخضر طوال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من ابتعاده عن المشاركة منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي.

محمد العويس
محمد العويس – المصدر @Alhilal_FC

وكان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فواز القرني هو البديل لمحمد العويس، على الرغم من غيابه عن المشاركة هذا الموسم، بعد التعاقد مع الكوري كيم سيونج جيو.

فواز القرني
القرني – المصدر @AlShababSaudiFC

ويُفضل المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد الاعتماد على الحارس الشاب محمد الربيعي، رغم هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الرياضي الحالي.

محمد الربيعي
الربيعي

وتعرض فواز القرني لإصابة في الركبة، ليُقرر رينارد استبعاده رسميًا من معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، كما ضم الحارس الشاب بصفوف النصر، أمين بخاري بدلًا منه، علمًا بأنه لا يُشارك مع العالمي هذا الموسم.

أمين بخاري
أمين بخاري

الأخضر يستعد للمونديال

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يخوض معسكرًا في أبو ظبي، سيلعب خلاله عدد من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس العالم - الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يستهدف معادلة رقم الهلال والاتحاد
الرياضة

الشباب يستهدف معادلة رقم الهلال والاتحاد

الرياضة
أبل تتراجع عن خطط زيادة إنتاج أيفون...
تكنولوجيا

أبل تتراجع عن خطط زيادة إنتاج أيفون...

تكنولوجيا
تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور
السعودية اليوم

تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور

السعودية اليوم
وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل بسبب رسالة
العالم

وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل بسبب رسالة

العالم
وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية
السعودية اليوم

وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية

السعودية اليوم
الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي
آخر الاخبار

الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي

آخر الاخبار
جثث متكدسة بالسودان ومخاوف من الطاعون
العالم

جثث متكدسة بالسودان ومخاوف من الطاعون

العالم
برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم
السعودية اليوم

برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه