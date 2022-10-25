بديل محمد العويس يقلق الجماهير

تُسيطر حالة من القلق على الجماهير بشأن حراسة مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لعدم وجود بديل قوي وصاحب خبرة للحارس الأساسي محمد العويس.

بديل محمد العويس

ويُعد محمد العويس هو الحارس الأساسي للأخضر طوال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من ابتعاده عن المشاركة منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فواز القرني هو البديل لمحمد العويس، على الرغم من غيابه عن المشاركة هذا الموسم، بعد التعاقد مع الكوري كيم سيونج جيو.

ويُفضل المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد الاعتماد على الحارس الشاب محمد الربيعي، رغم هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الرياضي الحالي.

وتعرض فواز القرني لإصابة في الركبة، ليُقرر رينارد استبعاده رسميًا من معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، كما ضم الحارس الشاب بصفوف النصر، أمين بخاري بدلًا منه، علمًا بأنه لا يُشارك مع العالمي هذا الموسم.

الأخضر يستعد للمونديال

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يخوض معسكرًا في أبو ظبي، سيلعب خلاله عدد من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).