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جريمة قتل لم يرتكبها

براءة رجل بعد 38 عامًا من السجن

2022-10-30 الساعة 8:43
براءة رجل بعد 38 عامًا من السجن
المواطن - متابعة

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أطلق سراح رجل بعد قضاء أكثر من 38 عامًا في السجن بتهمة جريمة قتل لم يرتكبها في لوس أنجلوس.

أدين عام 1983

وكان موريس هاستينغز، البالغ من العمر الآن 69 عامًا، قد أدين عام 1983 بقتل روبرتا وايدرمير، برصاصة في الرأس، حيث تم العثور على جثتها في صندوق سيارتها.

وحكمت عليه هيئة محلفين في عام 1988 بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، إلا أن أدلة الحمض النووي أشارت إلى مشتبه به آخر.

ظلم رهيب

ووفقًا لقناة إن بي سي4، أدين أيضًا بمحاولتي قتل، لزوج السيدة وايدرمير وصديقه، على الرغم من عدم وجود دليل مادي يربط هاستينغز بالجريمة الأصلية في إنجلوود، لوس أنجلوس.

وأكد المدعي العام جورج جاسكون في بيان أن ما حدث للسيد هاستينغز ظلم رهيب، نظام العدالة ليس مثاليًّا.

اختبار الحمض النووي

وسعى هاستينغز لإجراء اختبار الحمض النووي في عام 2000 لكن مكتب المدعي العام رفض الطلب.

ثم قدم دعوى براءته إلى وحدة نزاهة الإدانة التابعة لمحامي المقاطعة العام الماضي، ووجد اختبار الحمض النووي في يونيو الماضي أن الحمض الذي وجد على جسد الضحية لم يكن له.

وتمت مطابقة الحمض النووي مع شخص أدين باختطاف مسلح لضحية أنثى تم وضعها في صندوق سيارة واغتصابها.

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