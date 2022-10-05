برشلونة تشافي لا يفوز خارج ملعبه أوروبيًا

يُعاني برشلونة مع مدربه تشافي هيرنانديز من تراجع النتائج في المباريات التي يخوضها الفريق الكتالوني خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا.
خسارة برشلونة
ولعب إنتر ميلان ضد برشلونة بالأمس على ملعب “سان سيرو” ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وفاز النيراتزوري بهدف نظيف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
تشافي يُعاني أوروبيًا
ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مستوى مميزًا مع تشافي، حيث إنه لم يخسر أي لقاء خارج ملعبه خلال 18 مباراة في الدوري الإسباني، إلا أن الأمر مختلف تمامًا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وخسر برشلونة بقيادة تشافي جميع المباريات التي لعبها خارج ملعبه “كامب نو” في دوري أبطال أوروبا، حيث هُزم مرتين أمام بايرن ميونيخ في “أليانز أرينا” بنتيجة 3/0 الموسم الماضي، و2/0 بالنسخة الحالية، بجانب خسارته ضد الإنتر.
وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من مرحلة المجموعات، كما أنه موقفه في النسخة الحالية أصبح صعبًا للغاية، حيث يحتاج إلى الفوز في المباريات الثلاث المتبقية للتأهل.
على الجانب الآخر، قاد تشافي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.