برشلونة يتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا

تصدر نادي برشلونة الدوري الإسباني مؤقتًا، بعد فوزه مساء السبت على نادي ريال مايوركا بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لـ موسم 2022/ 2023.
برشلونة في الصدارة:
وبدأ البارشا المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في إحراز الهدف الوحيد للفريق الكتالوني بالدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول بعد مجهود فردي مميز.
وانتهى الشوط الأول بتفوق البارشا بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، حاول ريال مايوركا في أكثر من مناسبة تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.
وانتهت المباراة بفوز البارشا بهدف دون رد ليُصبح رصيده 19 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر.
وتُستكمل مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد بإقامة 4 مباريات في الجولة السابعة.
وتُقام مباراة إسبانيول ضد فالنسيا اليوم في الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب باور 8، بينما تُقام مباراة سيلتا فيغو ضد ريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة.
جيرونا يواجه ريال سوسيداد في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، ريال مدريد سيواجه أوساسونا في العاشرة مساءً. وكانت مباريات الجولة السابعة من الليجا انطلقت أول أمس الجمعة بمباراة أتلتيك بيلباو ضد ألميريا حيث فاز بيلباو برباعية دون رد.