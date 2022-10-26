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بسبب دعمها لأوكرانيا

برلماني أوروبي يهين رئيسة المفوضية

2022-10-26 الساعة 1:55
برلماني أوروبي يهين رئيسة المفوضية
المواطن - متابعة

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وصف عضو البرلمان الأوروبي من حزب “الرابطة الإيطالي” أنجيلو تشوكا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بـ”خادمة برلين”.

تجاوز الحدود

وقال تشوكا في بيان حمل عنوان: “أورسولا خادمة برلين”، متهمًّا إياها بتجاوز الحدود، بسبب قرارها الأخير بدفع 1.5 مليار شهريًّا لأوكرانيا دون استشارة دول الأعضاء، في وقت يعاني فيه المواطنين الأوروبيين والإيطاليين من ارتفاع أسعار الطاقة تزامنًا مع إغلاق آلاف الشركات الزراعية والصناعية أبوابها وبشكل خاص في شمال إيطاليا، ومع ملايين العاطلين الجدد عن العمل على الأبواب.

قرارات برلين

وأضاف البرلماني: إن دعمنا للشعب الأوكراني لم يوضع على المحك هنا، بل التفكك والانتحار الجماعي القائم الذي يوضع فيه الاتحاد الأوروبي الخاضع والراكع لقرارات برلين ورغباتها.

وأكد أن الوقت قد حان الآن لكي تطرح الحكومة الإيطالية الجديدة بجدية مسألة ما يخدمه المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، الذي لا يبدو أنه يدافع عن مصالح أمتنا ويبدو أنه مشغول فقط بالطاعة ليس فقط في برلين، ولكن أيضًا في تشويه سمعة الحكومة الجديدة التي اختارها الناخبون بعد انتخابات حرة.

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