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يستمر 8 أسابيع

برنامج في التقديم الإذاعي والتلفزيوني

2022-10-26 الساعة 7:18
برنامج في التقديم الإذاعي والتلفزيوني
المواطن – الرياض

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قال محمد الهذال مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للمساندة إن برنامج مذيعي المستقبل تم إعداده وتنفيذه من قبل الرئيس التنفيذي محمد بن فهد الحارثي إيمانًا بدور هيئة الإذاعة والتلفزيون الريادي في رعاية المواهب المحلية في المجال الإعلامي.

نحو الاحتراف

أضاف محمد الهذال أن البرنامج يهدف أيضًا إلى صقل مهارات المتدربين وتحويل شغفهم إلى الاحترافية.

المحاور والتوقيت

تبلغ مدة البرنامج 8 أسابيع من 30 أكتوبر الجاري إلى 22 ديسمبر المقبل، وتم بناء البرنامج على 3 محاور رئيسية وهي التدريب النظري في قاعات التدريب بالهيئة، والتدريب العملي في أستديوهات الهيئة بالإضافة إلى نقل ومشاركة المعرفة من خلال قامات إعلامية في هذا المجال.

وتواصل هيئة الإذاعة والتلفزيون تنظيم مثل تلك البرامج التدريبية لاكتشاف وصقل المواهب الإعلامية في المستقبل.

رعاية المواهب الإعلامية

يعد مذيعو المستقبل برنامجًا تدريبيًا لرعاية الموهوبين في التقديم الإذاعي والتلفزيوني من مختلف ربوع المملكة.

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