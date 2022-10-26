برنامج في التقديم الإذاعي والتلفزيوني

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قال محمد الهذال مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للمساندة إن برنامج مذيعي المستقبل تم إعداده وتنفيذه من قبل الرئيس التنفيذي محمد بن فهد الحارثي إيمانًا بدور هيئة الإذاعة والتلفزيون الريادي في رعاية المواهب المحلية في المجال الإعلامي.
#فيديو | "مذيعي المستقبل"؛ برنامج تدريبي للموهوبين في التقديم الإذاعي والتلفزيوني، لماذا هذا البرنامج؟ وما أهدافه ومخرجاته؟ مساعد الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون للمساندة يجيب عن ذلك. pic.twitter.com/ocLvWk9bPh
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) October 26, 2022
أضاف محمد الهذال أن البرنامج يهدف أيضًا إلى صقل مهارات المتدربين وتحويل شغفهم إلى الاحترافية.
تبلغ مدة البرنامج 8 أسابيع من 30 أكتوبر الجاري إلى 22 ديسمبر المقبل، وتم بناء البرنامج على 3 محاور رئيسية وهي التدريب النظري في قاعات التدريب بالهيئة، والتدريب العملي في أستديوهات الهيئة بالإضافة إلى نقل ومشاركة المعرفة من خلال قامات إعلامية في هذا المجال.
وتواصل هيئة الإذاعة والتلفزيون تنظيم مثل تلك البرامج التدريبية لاكتشاف وصقل المواهب الإعلامية في المستقبل.
يعد مذيعو المستقبل برنامجًا تدريبيًا لرعاية الموهوبين في التقديم الإذاعي والتلفزيوني من مختلف ربوع المملكة.