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بسبب استقطاب طيارين في سلاح الجو

بريطانيا تهدد الصين: سنتخذ خطوات حاسمة

2022-10-18 الساعة 9:32
بريطانيا تهدد الصين: سنتخذ خطوات حاسمة
المواطن - متابعة

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هددت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، الصين بأنها تتخذ “خطوات حاسمة” ضد مساعٍ صينية لجذب طيارين سابقين وحاليين في سلاح الجو البريطاني لتدريب عسكرييها.

خطوات حاسمة

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية: “نتّخذ خطوات حاسمة لوقف برامج التجنيد الصينية للبحث عن الكفاءات في أوساط طياري قوات المملكة المتحدة المسلحة الحاليين والسابقين لتدريب عناصر جيش التحرير الشعبي”، وفقًا لـ”فرانس برس”.

عروض للطيارين

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية بأن أكثر من 30 طيارًا سابقًا قبلوا عروضًا تتجاوز قيمتها 240 ألف جنيه إسترليني (273750 دولارًا)، وأن العديد ممن تم تجنيدهم في الخمسينات من عمرهم وغادروا سلاح الجو البريطاني مؤخرًا. وذكرت التقارير بأن هذه الإستراتيجية الصينية مستمرة منذ العام 2019، لكنها ازدادت مؤخرًا.
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