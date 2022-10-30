بشرى من الجاسر للشركات الراغبة بالعمل بالقيصومة

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قال وزير النقل صالح الجاسر: إن توسيع مطار القيصومة تم بشكل عالٍ من الكفاءة، وساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنحو ثلاثة أضعاف، حيث بات المطار مجهزًا بكافة التجهيزات لتشغيل الرحلات الداخلية والدولية.
فيديو | وزير النقل: تسهيلات لأي شركة طيران ترغب بتشغيل رحلاتها في مطار القيصومة#الإخبارية pic.twitter.com/mqI7uxz1OQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 30, 2022
وأشار الجاسر في حديثه لـ”الإخبارية” اليوم الأحد، إلى أن تدشين توسيع المطار برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية سهل للشركات إمكانية تقديم خدماتها في المطار.
ولفت الجاسر إلى التسهيلات المتوفرة لكل الشركات الراغبة في تقدم خدماتها للمطار، والمعني بتشغيلها الطيران المدني الذي يقوم بدوره في توفير كافة الخدمات محلية كانت أو دولية للجهات الأمنية ومنصات الجوازات وغيرها، ومن ثم فعلى الشركة التي ترغب بالعمل في المطار تقدم طلب خانة للتشغيل للطيران المدني ليتم بعدها توفير كافة التسهيلات.
من جهة أخرى، أشار الجاسر إلى ما تشهده محافظة حفر الباطن من تقدم في كافة المجالات الخدمية وخاصة شبكات الطرق، فضلًا عن المشاريع المتعددة المقدمة لدعم التنمية وتحقيق خدمة المواطن.
وفي وقت سابق من اليوم، تم تدشين مطار القيصومة الإقليمي برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمطار لأكثر من 700 ألف مسافر خلال السنة، بعد التوسيع الأخير، والتي من شأنها تسهيل تقديم الخدمات للمسافرين.