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تسهيلات عديدة متوفرة

بشرى من الجاسر للشركات الراغبة بالعمل بالقيصومة

2022-10-30 الساعة 9:02
بشرى من الجاسر للشركات الراغبة بالعمل بالقيصومة
المواطن - الرياض

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قال وزير النقل صالح الجاسر: إن توسيع مطار القيصومة تم بشكل عالٍ من الكفاءة، وساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنحو ثلاثة أضعاف، حيث بات المطار مجهزًا بكافة التجهيزات لتشغيل الرحلات الداخلية والدولية.

وأشار الجاسر في حديثه لـ”الإخبارية” اليوم الأحد، إلى أن تدشين توسيع المطار برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية سهل للشركات إمكانية تقديم خدماتها في المطار.

تسهيلات

ولفت الجاسر إلى التسهيلات المتوفرة لكل الشركات الراغبة في تقدم خدماتها للمطار، والمعني بتشغيلها الطيران المدني الذي يقوم بدوره في توفير كافة الخدمات محلية كانت أو دولية للجهات الأمنية ومنصات الجوازات وغيرها، ومن ثم فعلى الشركة التي ترغب بالعمل في المطار تقدم طلب خانة للتشغيل للطيران المدني ليتم بعدها توفير كافة التسهيلات.

تنمية

من جهة أخرى، أشار الجاسر إلى ما تشهده محافظة حفر الباطن من تقدم في كافة المجالات الخدمية وخاصة شبكات الطرق، فضلًا عن المشاريع المتعددة المقدمة لدعم التنمية وتحقيق خدمة المواطن.

تدشين القيصومة

وفي وقت سابق من اليوم، تم تدشين مطار القيصومة الإقليمي برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمطار لأكثر من 700 ألف مسافر خلال السنة، بعد التوسيع الأخير، والتي من شأنها تسهيل تقديم الخدمات للمسافرين.

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