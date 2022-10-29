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بصمة ماسك تظهر بعد امتلاك تويتر

2022-10-29 الساعة 10:52
بصمة ماسك تظهر بعد امتلاك تويتر
المواطن - متابعة

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شعر الجميع ببصمة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وذلك مع بدء امتلاكه موقع “تويتر”، وإكماله صفقة الاستحواذ عليه مقابل 44 مليار دولار، بعد مفاوضات ومحاكم استمرت عدة أشهر.

إقالة موظفين

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، ففي اليوم الأول، تم الاستغناء عن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة “تويتر” وحل مجلس إدارتها.

غرفة حرب

كما قالت الشركة إن أسهمها ستتوقف عن التداول في بورصة نيويورك في الثامن من نوفمبر.

وأعلن ماسك أنه يعتزم تشكيل مجلس للتعامل مع أسئلة محتوى “تويتر”، ولن يعيد على الفور المستخدمين الذين تم منعهم سابقًا من الكتابة في تويتر.

كما طلب رئيس تسلا، المساعدة من المقربين، وأنشأ “غرفة حرب” في تويتر لمراجعة منتجاتها وسياساتها.

وقف إعلانات

وفي سياق متصل، أفادت شبكة “سكاي نيوز” بأن أكبر شركة لصناعة السيارات في أمريكا “جنرال موتورز”، أوقفت الإعلانات المدفوعة على “تويتر” بعد الإعلان عن الصفقة.

وأوضحت الشركة أنها أوقفت مؤقتًا الإعلانات المدفوعة في تويتر، معتبرة الأمر “مسارًا عاديًا للشركة” بعد التغيير الكبير الذي حصل على المنصة.

وأضافت أنها منخرطة مع “تويتر” لفهم توجهها في ظل المالك الجديد، مؤكدة أن قسم العناية بالزبائن سيظل يعمل على المنصة.

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