بصمة ماسك تظهر بعد امتلاك تويتر

أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700 ألف مسافر محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر
شعر الجميع ببصمة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وذلك مع بدء امتلاكه موقع “تويتر”، وإكماله صفقة الاستحواذ عليه مقابل 44 مليار دولار، بعد مفاوضات ومحاكم استمرت عدة أشهر.
وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، ففي اليوم الأول، تم الاستغناء عن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة “تويتر” وحل مجلس إدارتها.
كما قالت الشركة إن أسهمها ستتوقف عن التداول في بورصة نيويورك في الثامن من نوفمبر.
وأعلن ماسك أنه يعتزم تشكيل مجلس للتعامل مع أسئلة محتوى “تويتر”، ولن يعيد على الفور المستخدمين الذين تم منعهم سابقًا من الكتابة في تويتر.
كما طلب رئيس تسلا، المساعدة من المقربين، وأنشأ “غرفة حرب” في تويتر لمراجعة منتجاتها وسياساتها.
وفي سياق متصل، أفادت شبكة “سكاي نيوز” بأن أكبر شركة لصناعة السيارات في أمريكا “جنرال موتورز”، أوقفت الإعلانات المدفوعة على “تويتر” بعد الإعلان عن الصفقة.
وأوضحت الشركة أنها أوقفت مؤقتًا الإعلانات المدفوعة في تويتر، معتبرة الأمر “مسارًا عاديًا للشركة” بعد التغيير الكبير الذي حصل على المنصة.
وأضافت أنها منخرطة مع “تويتر” لفهم توجهها في ظل المالك الجديد، مؤكدة أن قسم العناية بالزبائن سيظل يعمل على المنصة.