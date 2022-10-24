Icon

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
حفز اللاعبين قبل المونديال

بكلمات من ذهب.. محمد بن سلمان يدعم الأخضر

2022-10-24 الساعة 12:18
بكلمات من ذهب.. محمد بن سلمان يدعم الأخضر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعم وتحفيز لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

دعم ولي العهد

واستقبل ولي العهد لاعبي الأخضر في مكتبه بجدة، اليوم الأحد، وأشاد بمستواهم والجهد الكبير الذي بذلوه من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات المونديال، مضيفًا: “هذا الأمر أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب”.

وواصل الأمير محمد بن سلمان دعمه وتحفيزه بكلمات من ذهب للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث طالبهم بخوض مبارياته في مرحلة المجموعات بدون ضغوط نفسية؛ حتى لا يؤثر ذلك على أدائهم الطبيعي.

وأكد ولي العهد في اجتماعه باللاعبين على صعوبة مجموعة الأخضر في نهائيات المونديال، وشدد على أنه ليس متوقعًا من المنتخب أن يُحقق نتائج كبيرة، إلا أن الدعوات معهم؛ والجميع يُتابعهم باستمرار.

ولي العهد مع المنتخب السعودي
جانب من الاستقبال – المصدر @spagov

حافز للتألق

وجاء دعم ولي العهد وكلماته المحفزة، لترفع الضغط عن لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ في وقت هام للغاية، حيث يواصل الأخضر استعداداته للمونديال، في ظل تواجده بمجموعة قوية، تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

وتُعد كلمات الأمير محمد بن سلمان خير تحفيز للاعبي الأخضر، الذين سيعملون على بذل مزيد من الجهد، من أجل التألق وتشريف الكرة السعودية في المونديال.

 

المنتخب السعودي في زيارة ولي العهد
لاعبو المنتخب – المصدر @spagov

الفيصل يحفز اللاعبين

ومن جانبه، حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تقديم الشكر لولي العهد؛ لدعمه المتواصل، وأشاد بمستوى اللاعبين في تصفيات كأس العالم 2022، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسؤولية.

وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته، بأن يُكمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مسيرة تألقه؛ والظهور بشكل مميز في المونديال، مؤكدًا حرص اللاعبين على تقديم أفضل أداء وجهد يليق باسم السعودية.

الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة
الأمير محمد بن سلمان مع وزير الرياضة – المصدر @spagov

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست
الرياضة العالمية

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست

الرياضة العالمية
معطيات مبشرة بشأن حالة الطقس
السعودية اليوم

معطيات مبشرة بشأن حالة الطقس

السعودية اليوم
اتفاقية لتوظيف 20 ألف موظف سعودي
السعودية اليوم

اتفاقية لتوظيف 20 ألف موظف سعودي

السعودية اليوم
فيل فودين باقٍ بـ مانشستر سيتي حتى...
الرياضة العالمية

فيل فودين باقٍ بـ مانشستر سيتي حتى...

الرياضة العالمية
النصر يحسم أول صفقة شتوية
الرياضة

النصر يحسم أول صفقة شتوية

الرياضة
ضباب على ينبع والرايس
السعودية اليوم

ضباب على ينبع والرايس

السعودية اليوم
تذاكر الطيران الداخلية مرتفعة رغم التوجيهات بخفضها
السعودية اليوم

تذاكر الطيران الداخلية مرتفعة رغم التوجيهات بخفضها

السعودية اليوم
ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر
الرياضة

ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه