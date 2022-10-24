بكلمات من ذهب.. محمد بن سلمان يدعم الأخضر

حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعم وتحفيز لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

دعم ولي العهد

واستقبل ولي العهد لاعبي الأخضر في مكتبه بجدة، اليوم الأحد، وأشاد بمستواهم والجهد الكبير الذي بذلوه من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات المونديال، مضيفًا: “هذا الأمر أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب”.

وواصل الأمير محمد بن سلمان دعمه وتحفيزه بكلمات من ذهب للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث طالبهم بخوض مبارياته في مرحلة المجموعات بدون ضغوط نفسية؛ حتى لا يؤثر ذلك على أدائهم الطبيعي.

وأكد ولي العهد في اجتماعه باللاعبين على صعوبة مجموعة الأخضر في نهائيات المونديال، وشدد على أنه ليس متوقعًا من المنتخب أن يُحقق نتائج كبيرة، إلا أن الدعوات معهم؛ والجميع يُتابعهم باستمرار.

حافز للتألق

وجاء دعم ولي العهد وكلماته المحفزة، لترفع الضغط عن لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ في وقت هام للغاية، حيث يواصل الأخضر استعداداته للمونديال، في ظل تواجده بمجموعة قوية، تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

وتُعد كلمات الأمير محمد بن سلمان خير تحفيز للاعبي الأخضر، الذين سيعملون على بذل مزيد من الجهد، من أجل التألق وتشريف الكرة السعودية في المونديال.

الفيصل يحفز اللاعبين

ومن جانبه، حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تقديم الشكر لولي العهد؛ لدعمه المتواصل، وأشاد بمستوى اللاعبين في تصفيات كأس العالم 2022، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسؤولية.

وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته، بأن يُكمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مسيرة تألقه؛ والظهور بشكل مميز في المونديال، مؤكدًا حرص اللاعبين على تقديم أفضل أداء وجهد يليق باسم السعودية.