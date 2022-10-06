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خطوة الأسعار جاءت مخالفة للتوقعات 

بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط

2022-10-06 الساعة 7:27
بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة بلومبرغ إن قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط 2 مليون برميل يوميًا كان مفاجئًا للأسواق الغربية، ومع ذلك فقد أبقت السعودية أسعارها ثابتة وهو الأمر الذي يخالف التوقعات، وهو أيضًا ما يؤكد أنها تحافظ على توازن السوق واستقراره. بلومبرغ السعودية عززت استقرار سوق النفط بالفعل (2)

خطوة السعودية مخالفة للتوقعات 

وتابع التقرير: أبقت المملكة أسعار النفط لسوقها الرئيسي في آسيا ثابتة إلى حد كبير وخفضت أسعارها لأوروبا، خلافًا للتوقعات بأن ترفعها وتزيد الضغط على المستهلكين بعد قرار أوبك+ لخفض الإنتاج. بلومبرغ السعودية عززت استقرار سوق النفط بالفعل (2) وتركت شركة أرامكو السعودية أسعارها لشحنات نوفمبر من الخام العربي الخفيف إلى آسيا دون تغيير عند 5.85 دولارًا للبرميل، وكانت توقعت شركات التكرير والتجار زيادة قدرها 40 سنتًا، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج الأسبوع الماضي. بلومبرغ السعودية عززت استقرار سوق النفط بالفعل (2) ورفعت أرامكو درجات النفط العربي المتوسط والثقيل لآسيا بمقدار 25 سنتًا للبرميل، وتم تخفيض جميع الدرجات لشمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وكان من شأن زيادة الأسعار أن تزيد من إحكام سوق النفط بعد تحرك أوبك+ يوم الأربعاء لخفض هدف إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميًا، وانتقد البيت الأبيض هذا القرار؛ لأنه سيزيد من ارتفاع أسعار الطاقة على حد وصفهم. بلومبرغ السعودية عززت استقرار سوق النفط بالفعل (2) وانخفضت أسعار النفط الخام منذ يونيو عند حوالي 90 دولارًا للبرميل وهي بذلك لا تزال مرتفعة بنسبة 20% هذا العام.
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