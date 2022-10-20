بلينكن: التصعيد الروسي علامة على يأس بوتين

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا بأنها علامة أخرى على يأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بلينكن – في حوار خاص لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية التي بثت أجزاء منه اليوم الخميس، ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يتصرف بعقلانية – إن أهداف بوتين ليست عقلانية.

التصعيد الروسي

وأضاف أن تحركات بوتين الأخيرة قريبة جدًا من ذلك، حيث تتم مطاردة السكان المدنيين في أوكرانيا بشكل متزايد وهناك قصف عشوائي واستهداف حتى لمحطات الطاقة وسقوط قنابل على المدارس والمستشفيات واصفًا الغزو الروسي بأنه “أصبح بالفعل أكثر عشوائية في عنفه”.

الأسلحة النووية

وفيما يتعلق بالاستخدام المحتمل للأسلحة النووية ضد أوكرانيا، علق بلينكن “كنا واضحين للغاية مع الرئيس بوتين بشكل مباشر وسري بشأن العواقب الوخيمة التي ستتبع أي استخدام للأسلحة النووية لم نر سببًا في هذه المرحلة لتغيير وضعنا النووي”.

وأشار بلينكن إلى أن إعلان بوتين للأحكام العرفية في الأجزاء التي تم ضمها بشكل غير قانوني من أوكرانيا يتحدث عن يأسه، حيث تواصل القوات الأوكرانية إحراز تقدم في صد الغزو، على حد قوله.