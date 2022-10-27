بنان العقارية توزع أرباحًا بـ 6 ملايين ريال

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أعلنت شركة بنان العقارية، اليوم الخميس، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022.
ووفقًا لموقع تداول، تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول، يوم الاثنين المقبل الموافق 31 أكتوبر، وبالنسبة للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية سيكون توزيع أرباحهم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ويصل إجمالي المبلغ الموزع من الأرباح إلى 6 ملايين ريال، فيما وصل عدد الأسهم المستحقة للأرباح 20 مليون، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.30.