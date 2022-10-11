بوتين: قرارات أوبك+ ليست ضد أي طرف

قرارات أوبك+

تلاعب واشنطن باحتياطها النفطي لن يحقق أي نتائج إيجابية للسوق العالمي.

خفض الإنتاج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قرارات منظمة أوبك+ تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب ونشر الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية مشيرًا إلى أن تحركات المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف. جاء ذلك في كلمة الرئيس الروسي خلال استقباله رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد الذي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية اليوم.وفي وقت سابق أعلنت روسيا أن تحالف أوبك+ يعمل على حماية استقرار أسواق النفط العالمية مشيرًا إلى الدور الأمريكي المزعزع للسوق. وقال الكرملين إن التحالف الذي يضم أعضاء أوبك وكبار المنتجين من خارج المنظمة يعمل على استقرار السوق من الفوضى التي تسببت بها دول في السوق العالمي. كما اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالتلاعب باحتياطاتها النفطية مؤكدة أنبدوره هدد الكرملين دول الاتحاد الأوروبي من محاولة وضع سقف لأسعار الطاقة لافتًا إلى أن ذلك سوف يسبب فوضى عالمية.

وفي وقت سابق قرر تحالف أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن قرار المنظمة لم يعرض أسواق النفط للخطر.

وأضاف أن المنظمة ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.