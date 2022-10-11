بوتين: قرارات أوبك+ ليست ضد أي طرف

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وفي وقت سابق قرر تحالف أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن قرار المنظمة لم يعرض أسواق النفط للخطر.
وأضاف أن المنظمة ستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر.