بوتين محذرا الغرب: العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دول الغرب من استمرار دعم أوكرانيا مشيرًا إلى أن العالم بات أمام طريقين، إما المضي قدما نحو الانهيار أو العمل على نظام جديد معا.

منتدى فالداي

وقال الرئيس الروسي خلال كلمة له في منتدى فالداي، الغرب أشعل الحرب في أوكرانيا وارتكب عددًا من الأخطاء المنهجية، مشيرًا إلى أن الموقف في العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ.

ولفت إلى أن الغرب يتجاهل مصالح الدول الأخرى وقيمها وثقافاتها، ويسعى لكي يخضع له الجميع، مؤكدًا أن الأزمة تطال الجميع الآن وليس هناك أي أوهام.

وتابع : أمام البشرية طريقان، إما المضي قدما نحو الانهيار أو العمل على نظام جديد معا، وأشار إلى أن الأحداث دفعت بالقضايا البيئية إلى المشهد الخلفي، في الوقت الذي لم تختف فيه هذه التهديدات الأساسية ولا زال اختلال التوازن البيئي يمثل تحديا لنا جميعا.

بوتين يحذر الغرب

وأضاف : من يبذر الريح يحصد زوبعة، مؤكدًا أنه من فرط ثقة الغرب في عصمته عن الأخطاء أصبح بين إلغاء وتدمير المعارضين خطوة واحدة.

واستعار الرئيس الروسي كلمات الفيلسوف الروسي ألكسندر زينوفييف التي قال فيها منذ عشرين عاما :إن ما يحتاجه الغرب للحياة هو أن يكون كوكب الأرض وجميع موارد البشر تحت إمرته.”