بوتين: نثمن دعم ولي العهد لتوازن أسواق النفط

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ثمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوازن أسواق النفط.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعي بلاده لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مضيفًا: “أدعم انضمام السعودية لتجمع بريكس”.
وتابع الرئيس الروسي أن سعر النفط ليس مرتفعًا للغاية، والاستقرار مهم لأسواق النفط عالميًا.