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بوتين يتابع تدريبات قوات الردع الاستراتيجي

2022-10-26 الساعة 3:25
بوتين يتابع تدريبات قوات الردع الاستراتيجي
المواطن - متابعة

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تسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقرير وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن سير تدريب قوات الردع الاستراتيجي، التي أثارت قلق أمريكا.

نشوب صراع:

وقال بوتين​، بعد إشرافه على تدريبات ​قوات الردع النووي​ الاستراتيجي وإطلاق صواريخ مجنحة وباليستية، إنّ احتمالية نشوب صراع في العالم والمنطقة ما زال مرتفعًا للغاية”، مشيرًا إلى أنّ “انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدًا لبلدان رابطة الدول المستقلة، داعيًا الرابطة إلى تعزيز حماية مرافق البنية التحتية الحيوية.

وكان الكرملين قد أعلن عقد تدريبات لقوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس البلاد فلاديمير بوتين، جرى خلالها إطلاق صواريخ باليستية وكروز عابرة للقارات من بينها صاروخ “يارس” من قاعدة بليسيتسك الفضائية، وكذلك صاروخ “سينيفا” من بحر بارنتس في ميدان كورا بكامتشاتكا، كما شاركت الطائرات بعيدة المدى من طراز Tu-95MS في تنفيذ المهام، حيث أطلقت صواريخ كروز جوًا.

وفي أثناء التدريبات تم فحص جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية ومهارات القيادة والعمليات في تنظيم تنفيذ المهام والسيطرة على القوات.

وقد اكتملت المهام التي تضمنتها تدريبات قوات الردع الاستراتيجي على أكمل وجه، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة، ما يؤكد جميع خصائصها المحددة.

التدريب الثاني:

يُشار إلى أن هذا هو التدريب الثاني من نوعه هذا العام، حيث جرى أول هذه التدريبات في 19 فبراير الماضي قبل 5 أيام من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

 

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