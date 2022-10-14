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أثناء الترحيب به

بوتين يعيد الكلام 3 مرات لعباس

2022-10-14 الساعة 2:18
بوتين يعيد الكلام 3 مرات لعباس
المواطن - متابعة

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أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلامه 3 مرات أثناء الترحيب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

إعادة الكلام

وانتشر مقطع فيديو على تويتر ورصده “المواطن” يوثق إعادة بوتين كلامه 3 مرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب وجود مشكلة في سماعة الترجمة التي يرتديها عباس لسماع ترجمة الكلام الذي يقوله بوتين.

تفاصيل اللقاء

وجاء لقاء الزعيمين على هامش مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا، حيث أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أن بوتين سيعقد اجتماعًا في أستانا مع عباس، لبحث آفاق استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية. وذكر أوشاكوف: “سيلتقي الرئيس بوتين برئيس فلسطين محمود عباس.. نحن نحافظ على اتصالات مستمرة، هناك الكثير من المواضيع للمناقشة، مثل العلاقات الثنائية”.
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