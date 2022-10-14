بوتين يعيد الكلام 3 مرات لعباس

إعادة الكلام

المواطن

بوتين يضطر لإعادة حديثه عدة مرات خلال اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. pic.twitter.com/RIfR3JrvOf — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) October 13, 2022

تفاصيل اللقاء

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلامه 3 مرات أثناء الترحيب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.وانتشر مقطع فيديو على تويتر ورصده “” يوثق إعادة بوتين كلامه 3 مرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب وجود مشكلة في سماعة الترجمة التي يرتديها عباس لسماع ترجمة الكلام الذي يقوله بوتين.وجاء لقاء الزعيمين على هامش مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا، حيث أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أن بوتين سيعقد اجتماعًا في أستانا مع عباس، لبحث آفاق استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية. وذكر أوشاكوف: “سيلتقي الرئيس بوتين برئيس فلسطين محمود عباس.. نحن نحافظ على اتصالات مستمرة، هناك الكثير من المواضيع للمناقشة، مثل العلاقات الثنائية”.