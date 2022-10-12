بوتين يهدي محمد بن زايد معطفه

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معطفه الإيطالي لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حتى يقيه شر البرد في مدينة سان بطرسبرج.
وجاء ذلك مع توديع بوتين لرئيس الإمارات في قصر كونستانتينوفسكي، حيث وضع معطف بوتين الأسود فوق ملابسه العربية التقليدية، لكنه لم يضع ذراعيه في الأكمام، بحسب ما أظهرت اللقطات.
بادرة بوتين تكشف دفء العلاقات
وجاءت هذه البادرة التي تنم عن دفء العلاقات بين الإمارات وروسيا، مع تسجيل الحرارة لدرجات أعلى بقليل من الصفر في سان بطرسبرج، وبذلك كسر الرئيس الروسي البروتوكول الخاص بالإمارات والذي يمنع لمس الحاكم.
وفي المقطع الذي تم التقاطه، شوهد فلاديمير بوتين يرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شخصيًا حتى سيارته، وعندما واجهه برد المدينة منحه معطفه الخاص على الرغم من أن السائق كان ينتظر بمعطف أمام السيارة.
وجاء ذلك بعد لقاء بين الزعيمين تحدثا فيه عن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، وشدد بوتين على أهمية الدخول في حوار لتخفيف التوترات والتوصل إلى حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا.
ووفقًا لتقارير إعلامية، أبلغ الرئيس الروسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن روسيا لا تعمل ضد أي شخص في أسواق الطاقة وتسعى لتحقيق توازن بين العرض والطلب النفطي، وذلك بعد أسبوع من انتقاد واشنطن لقرار أوبك + بخفض إنتاج النفط.
وأكد الرئيس الروسي على أن موسكو تهدف إلى خلق الاستقرار في أسواق الطاقة وضمان توازن العرض والاستهلاك، متابعًا: تهدف إجراءاتنا إلى خلق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بحيث يشعر كل من مستهلكي موارد الطاقة والمشاركين في الإنتاج والموردين للأسواق العالمية بالهدوء والاستقرار والثقة.